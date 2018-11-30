林鄭：本港以人為本基層醫療發展落後30年 (19:15)

團結香港基金今次發放的醫療體系研究報告，提出的5項建議包括，建立病人資訊平台讓患者自我監察健康狀况；加快擴展地區康健中心；增加全科醫護人員；檢討護理計劃、轉介、出院等各項醫療和護理機制；由政府成立綜合護理督導委員會，監督醫療體系整合進程。

領導研究的前衛生福利及食物局長、現任中文大學公共衛生及基層醫療學院院長楊永強指，社區護理遠較醫院服務便宜，每在預防醫療上增加1元開支，整體上可減少社會因疾病帶來的醫療支出約8元。

楊永強舉例指，發展基層醫療可從多方面着手，包括鼓勵長者使用醫療券作預防疾病用途而非治療；在病人出院時提供更多支援減少他們再入院；整合和融合公私營服務統籌；透過網上平台和全日24小時熱線支援病人自理，減少看醫生的需求；為普通科醫生提供更多培訓帶領基層醫療服務。

食衛局長陳肇始指，有承擔、決心和熱情發展本港基層醫療，包括正全力推動各區地區康健中心發展，並在食衛局下設辦公室，統籌基層醫療發展和研究所需要的資源。

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