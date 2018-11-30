無業漢涉扮商人　用半個月姦劫勒索找換店職員21萬元 (17:14)

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被告高衛健（34歲），被指2016年9月9日至24日期間，在香港欺詐、非禮、強姦、勒索、盜竊及搶劫事主X（現年26歲）。

控方陳辭指，事主在一間找換店工作，被告曾於2016年9月初，在該店兌換人民幣及美元等。同月9日下午，被告再到訪該店，聲稱自己名叫潘迪文，是美國公民，在前往機場途中遺失了銀包及護照等，要求事主以個人身分協助他租住酒店。事主下班後與被告一同前往灣仔君悅酒店，為被告租用房間，但由被告付款。當時被告聲稱，選擇君悅酒店，是因酒店距美國領事館較近。

其後被告向事主借2萬元，又要求事主為他買一部電話，並承諾會在3日後還錢，事主答應。翌日，被告假稱他於澳洲的公司會計出了問題，要事主提供一些如馬會戶口入錢的紀錄，才能把錢電匯予事主。事主遂跟其指示開設馬會投注戶口，並在翌日中午存入2萬元。被告取去戶口卡，聲稱不會使用戶口內的存款。

同月12日早上，事主應被告要求到酒店房，與被告商討還款事宜。惟當事主到達後，被告稱公司會計不相信事主會借錢給他，故要與事主拍攝親密照及事主裸照來證明二人關係。事主因急於取回借款，遂同意被拍攝不露出乳頭的半裸照，惟當她脫衣時，卻遭被告非禮及拍下全裸照。被告最後沒有理會事主反抗，強姦事主。

被告其後以事主的裸照，威脅事主向銀行及借貸公司借錢，事主最終借了21萬多元，部分用作被告租住服務式住宅，部分則給了被告作生活費。後來，被告又再威脅事主，更稱會騷擾事主家人，令事主再借出3萬元。

被告於同年10月31日被捕，警誡下承認以不同藉口向事主借錢，但他根本沒有能力還款。他又自稱為「生意人」，事實上早於2013年起無業，依靠詐騙金錢及賭博為生。被告又稱，事主願意與他有性接觸，他將陽具磨擦事主陰部時，不小心將陽具插入陰道。

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