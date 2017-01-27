【佔中9人案】陳健民：佔領初期曾向林鄭要求梁振英下台　對方回應稱非其職權可處理 (15:57)

陳健民續指，他接著提出，政府應成立獨立調查委員會，調查以催淚彈對付和平示威者一事是否錯誤，林太稱可以考慮；至於促進政府與學生對話，陳健民稱，記得林鄭月娥當時對此持正面態度，但稱要說服梁振英，才能達成。

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陳健民續說，亦有與另外兩子和泛民議員，一同與時任特首辦主任邱騰華通會議電話。陳引述邱當時表示，希望三子協助開通部分通道，包括海富天橋、金鐘道，和一條通往政府總部的道路，創造較少對立的氣氛，再討論對話。

陳憶述，他當時亦表示不希望癱瘓政總，因不認為社會會支持此做法，並強調希望避免流血衝突，因特首辦和政總等若被癱瘓，政府就有充份理由以武力方式清場，他不想見到更多人受傷。他又指當時亦有表示，會想方法與佔領政總天橋的示威者商討可否重開通道，但強調或要花很多時間不斷磋商，因示威者不會接受任何群體的指令離開。

陳健民又笑說：「這麼痛苦的事，多數是朱耀明和戴耀廷做」。他則在法庭批出禁制令後，曾與時任立法會議員何俊仁在中信大廈外，向村民解釋違反禁制令或會出現的後果，但他們說畢後便要離開，由示威者自行商討是否離開。

陳健民憶述，佔領期間，縱是由學聯、學民、和平佔中、泛民及非政府組成「五方平台」，但政府只選定與學聯對話，三子無法參與談判。他稱，縱使雙方對話最終有發生，然而中間轉折不少，例如政府在10月2日宣布對話，惟翌日卻出現黑社會在旺角毆打示威者一事，令學生擱置對話；政府亦曾因泛民中人提出全面抵抗而取消對話。他指，佔中三子其間的角色是向兩方嘗試溝通，最終才令對話可以舉行。

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