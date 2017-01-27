【佔中9人案】陳健民：曾倡何俊仁辭職引發變相公投　但學生拒絕以此退場 (15:57)

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陳健民續說，當年與戴耀廷由9月27日開始一直留守佔領區，朱耀明牧師則因身體狀況不佳，無睡在佔領區。陳健民與戴耀廷直至10月28日返回大學復教，其代表大狀麥高義問及：「這行為本身是否姿態、顯示你撤退？」陳健民同意是他們要開始淡出運動的姿態，「我有直接讓學生領袖知道，我們已不可繼續像之前一樣支持他們」。

他形容學生與政府談判後，佔中三子與學生領袖關係起了很大變化，因學生不接受繼續談判及退場，雙方溝通幾近中斷，「我們認為無法再影響學生，覺得都是退出的時候」。至於公開表明與學生分開，陳健民稱要去到12月初、三子召開記者會呼籲學生離開，三子及後亦向警方自首，承認或觸犯了參與未經批准集結的罪行。

麥高義最後問陳健民，為何加入和平佔中，他表示「基於我們對這個地方的愛，這是我出生的地方，我對此地方有感情」。他認為佔中三子對運動所做的事最重要有兩點，分別為令社會聚焦政改問題、知悉真普選的重性，以及向公眾解釋為何要用和平方法爭取民主。

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