【青衣奪命車禍】工會：非專營巴士司機工時欠政府指引監管　旅巴司機需連續開工最少12至14小時 (15:27)

青衣長青公路今日清晨4時54分發生嚴重車禍，一架接載國泰航空員工從東九龍往機場行駛的旅遊巴，與一架因故障停泊路邊之的士相撞，造成5人死亡、32人受傷。事件中，警方懷疑已連續工作近10小時的旅巴司機疲倦引致意外，冠忠巴士主席黃良柏則稱不認為涉事司機過勞。但有工會指，冠忠「個底好花」，業界普遍工時過長亦令司機缺乏休息，形容是政府缺乏監管的後果。
旅遊巴士司機工會幹事曾昭文表示，現時旅遊巴司機普遍平均工時過長，需要連續開工最少12至14小時，然而旅遊巴普遍沒有提供固定休息地點，每轉車之間休息時間亦只有幾分鐘，司機長時間缺乏休息。
曾又指，政府雖有為專營巴士訂下《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，規定專營巴士司機的工時不得超過12小時，行車時間亦不得超過10小時，更規定車長每駕駛6小時後，需休息最少40分鐘，然而有關指引不適用於非專營巴士，令旅遊巴司機的工時問題一直缺乏監管。
曾昭文亦形容，冠忠於業界「個底好花」，工會過去一直有向當局爭取，將工時指引擴闊至非專營巴士，以及設立「客運業三方小組」促進勞資討論，惟政府一直未有正視問題，是次奪命意外是政府缺乏監管的後果：「『貨運業』就有三方小組，『客運業』呢類大型運輸反而冇，都唔知政府嘅邏輯係邊。」
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