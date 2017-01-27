【青衣奪命車禍】工會：非專營巴士司機工時欠政府指引監管　旅巴司機需連續開工最少12至14小時 (15:27)

旅遊巴士司機工會幹事曾昭文表示，現時旅遊巴司機普遍平均工時過長，需要連續開工最少12至14小時，然而旅遊巴普遍沒有提供固定休息地點，每轉車之間休息時間亦只有幾分鐘，司機長時間缺乏休息。

曾又指，政府雖有為專營巴士訂下《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，規定專營巴士司機的工時不得超過12小時，行車時間亦不得超過10小時，更規定車長每駕駛6小時後，需休息最少40分鐘，然而有關指引不適用於非專營巴士，令旅遊巴司機的工時問題一直缺乏監管。

曾昭文亦形容，冠忠於業界「個底好花」，工會過去一直有向當局爭取，將工時指引擴闊至非專營巴士，以及設立「客運業三方小組」促進勞資討論，惟政府一直未有正視問題，是次奪命意外是政府缺乏監管的後果：「『貨運業』就有三方小組，『客運業』呢類大型運輸反而冇，都唔知政府嘅邏輯係邊。」

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