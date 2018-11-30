【多圖】西九M+大樓平頂　栢志高：2020年下半年開幕 (15:47)

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栢志高與西九管理局項目監管總監司徒澤民之後帶傳媒參觀M+工地，分別到將來咖啡廳、橫向大樓的展覽廳、縱向大樓部分參觀。M+行政總監華安雅表示，縱向大樓外牆是一道LED幕牆，日後可用作展出流動影像作品，遠至對面港島區的維港海傍都可看到。她又稱，在橫向大樓內的展覽廳有4層，佔地17,000平方米，內設一部大升降機，從毗鄰儲存大樓運送藏品至展覽廳。

栢志高表示，料12月得出M+的最新造價，大樓目前建築部分已完成80%，整體工程則已完成約60%，預計明年底竣工，並須花約9個月作開幕前準備工作，備妥合適環境安頓藏品，預料2020年下半年開幕。藏品方面，他稱四成藏品是獲捐贈，藏品開支預算約12億元，至今使用約一半。

管理局早前一度向M+分判商直接付費，對於仍有工人投訴未收到工資，栢志高指有關員工由分判商聘請，應向分判商查詢，強調管理局已因應分判商已完成的工作付費，但不會直接向工人付款。

M+樓高16層，分為縱向和橫向大樓，總樓面面積近6.5萬平方米，當中1.7萬平方米屬展覽空間，又設LED幕牆、戲院、天台花園、教學中心、零售餐飲等設施。因應M+坐落在多條鐵路之上，建築團隊在鐵路隧道旁開闢大型地下展區。

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