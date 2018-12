李國能籲年輕人重視對國家及香港責任　「要負責任地行使權利」 (17:00)

今年為港大法律學院50周年,李國能指出,法律專業人員必須盡力維護法治,獨立的司法機構對一國兩制下的香港至為關鍵。他又向畢業生表示,世界各地人民都非常清楚自己的權利,並會公開談論他們應有的權利,有人甚至認為那些權利是社會虧欠他們的,並以此作為基礎而思考和行動。不過,李國能認為,現在正是糾正權利高於責任這種不平衡的時候,認為年輕人要負責任地行使權利,承認及重視相對於權利的責任;不同層級的責任包括對國家即中國、香港、我們的職業和家庭,更指培養公民責任,對爭取更美好未來非常重要。

年輕人要以光榮和道德的方式行事

李國能續指,年輕人身處高度物質享樂主義的世界,有些人以賺取的收入及花費衡量人的價值,但法律專業人士不應過度沉迷物質,並不點名引述已故英國首相邱吉爾名言「我們藉由得到的去維持生計,我們藉由付出的來創造生活(we make a living by what we get but we make a life by what we give)」,強調年輕人要以光榮和道德的方式行事,並準備為社會作出貢獻。

李國能又勉勵年輕人必須學習適應不斷變化,指出能生存的人並不是最強大或最聰明的人,而是最能適應變化的人,因此要時刻保持適應力,終身學習,以確保擁有所需的知識及技能去生存及成長。他又表示,要有堅毅不屈的性格以克服逆境,畢竟人生是一段漫長的旅程,有時會一帆風順,有時會崎嶇不平,但要有克服逆境的決心並繼續前進。

【李國能港大法律學院畢業禮演辭全文】

