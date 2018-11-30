立法會宴請特首　七民主派出席　梁君彥讚行政立法關係改善 (14:19)

出席午宴的民主派包括民主黨涂謹申、黃碧雲、林卓廷；資訊科技界議員莫乃光；衛生服務界李國麟；法律界郭榮鏗；教育界葉建源。莫乃光、黃碧雲與林鄭月娥同枱，郭榮鏗更與梁君彥坐在林太兩旁的位置。

梁君彥稱，新增的特首質詢時間是有效平台，議員提出社會關注事件，令措施得以落實，如政府資助業主改善老化升降機等，他希望議員把握良好轉變和機會，提出市民關注事項，讓特首和官員更「貼地」了解市民所思，從而制定合適和到位政策。

他又說，行政立法關係改善是得來不易，希望政府多向議員解釋政策，參考和聆聽議員意見，大家互相尊重、各司其職竭力為市民服務。

梁君彥發言時，先代表立法會向青衣長青公路嚴重車禍死者致哀，和希望傷者盡快痊癒。他指有官員因要跟進事件，不能出席午宴。

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