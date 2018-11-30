【紅磡站調查聆訊】禮頓總監稱僅兩日半調查剪鋼筋　認未查涉事者及地點 (13:51)

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政府代表資深大律師許偉強今盤問Lumb時指出，他在2017年1月進行內部調查時，既無了解中科興業董事總經理潘焯鴻所提供剪鋼筋照片的發生地點，亦無找出相中剪鋼筋工人是誰。Lumb昨日曾解釋稱，因調查屬內部檢視，不會問禮頓以外的人。惟委員會主席夏正民稱，雖然是內部調查，但Lumb獲授權調查，沒有限制不能與其他公司的人會面。

Lumb供稱，被要求須在一星期內完成內部調查報告，只有兩日半時間與相關人士會面，未能進行鑑證式調查。夏正民追問，報告並非緊急制止事件發生，僅是回顧（historical），並不緊急。Lumb不評論夏正民的講法，僅稱獲指示要在一周內完成。

禮頓今年曾製作文件交予港鐵及政府，當中包括螺絲帽安裝情況的表格。Lumb一直指文件是依賴當時兩份質量控制文件的紀錄製作，惟許偉強稱，該兩份文件都沒有提供鋼筋剪螺絲帽詳細情况。Lumb解釋說，期望工程師是滿意工程準確完成才會簽署文件，確認有按圖則完成。而從未有人指出該表格由誰填寫，Lumb指會回去檢查，之後再通知委員會。

除一名後補證人外，禮頓所有證人都作供完畢，緊隨傳召港鐵首名證人、總設計經理魏欽強。

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