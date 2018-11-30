【青衣奪命車禍．短片】旅巴司機危殆另7人留醫　林鄭稱難過將嚴肅跟進 (13:44)

林鄭月娥今午出席立法會午宴時見記者，她表示，早上大約6時知悉事件，感到非常傷心，今朝早會上要求相關責任局盡快處理，運房局長陳帆、勞福局長羅致光及食衛局長陳肇始已前往醫院探望傷者。她又說已接觸國泰航空公司高層，對方確認旅遊巴上有18名乘客為該公司不同職系員工，兩名員工在車禍中死亡，公司已接觸家屬提供即時援助。

林鄭月娥又說，目前仍有8名傷者留醫，包括相信為旅遊巴司機的男子危殆，另外7人情況穩定，而其他24名傷者接受治理後已經出院。她續稱，早上已經要求有關部門處理事件，多名局長亦有到醫院探望傷者。另外，林鄭月娥提及社會福利處亦會提供災後情緒困擾輔導工作，並設立熱線予有需要市民。

至於意外原因，林鄭月娥認為警方正調查事發原因，目前不適宜就事發原因下定論。她強調，政府將認真嚴肅處理事件，會就調查結果改善或加強規管。

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