【南丫海難】定罪維持　蘇平治判刑上訴得直　毋須重返監獄 (14:01)

上訴庭指，上訴人從沒解釋當時為何要指示下屬不執行新例，亦沒有解釋對於其指示他會預期有什麼後果。而證據顯示，上訴人的行為濫用公眾的信任，嚴重程度足以被裁定罪成。上訴庭認為沒有任何合理解釋讓上訴人指示下屬不執行新例，故駁回定罪上訴。

就判刑上訴，上訴庭指毫無疑問上訴人當時在海事處身居要職，負責執行與救生設備有關的法例。上訴人的職責影響公眾在海上的安全，因公眾一般不會留意船上的救生設備，亦不會留意船上設備有否跟足法例規定，只會相信有關保護他們及孩子的法例有被正確執行。但上訴人嚴重失職，故判處即時監禁亦是恰當。

上訴庭指，若上訴人對執行新例有所想法，理應向上司提出，而非自行指示下屬不執法。但上訴庭指，本案不涉及不誠實、貪污或惡意，上訴人是一名受同事及同業擁戴的出色公務員。最重要的是，上訴人的行為只是承襲前任人的做法，甚至其兩名繼任人亦依循同一做法，惟除上訴人以外，沒有任何人被刑事檢控，最多只是被發警告信。

上訴庭接納律政司一方指，不論在道德或法律上，都沒有理由將上訴人與上述繼承人區分。根據公平的原則，上訴人已服刑4.5個月，上訴庭認為已非常足夠，故減刑至4.5個月，讓他即時獲釋。

上訴庭最後特別指出，一般而言上訴人被定罪及判囚，公務員事務局會對上訴人作出進一步行動。但上訴庭指，本案情況不尋常，望上訴人不會比其他有關人士受到更嚴苛的懲處。

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