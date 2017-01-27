【青衣奪命車禍．短片】旅巴司機年初涉車禍收公司警告信　冠忠指昨晚開工後曾休息4個半鐘　料無關疲勞 (13:10)

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另據冠忠巴士新聞稿表示，該車長出事時正執勤第3轉車，而初步資料顯示，該司機今年初曾經涉及一宗交通事故，公司經調查後，向該司機發出警告信，亦加強對他的日常駕駛表現作出恒常監察。

黃良柏早上到瑪嘉烈醫院探訪重傷的旅遊巴司機，他指該司機62歲，由2006年起已入職公司12年，本月一直是通宵更，昨晚6時45分開工，並於今日清晨4時01分開始接載該批國泰員工，直至4時51分GPS「停了」，相信是發生車禍的時間。公司於5時許安排職員探望傷者，他本人則到瑪嘉烈醫院探望司機。他引述司機親人表示，司機仍在做手術，頭部有出血和胸骨有少許骨折，目前正在搶救。

他續稱，沒有資料指司機曾表示身體不適，他在本周二有例假，本月連同大假共休息8日，亦即工作了21天，不認為司機會太過疲勞。他又指司機曾經從昨晚約8時50分起休息至凌晨1時半。他說，司機工時為12小時一更，通宵更則由晚上6時半工作至翌日早上6時許，需加班的話便工作13小時，強調當中包括休息時間。

問及旅遊巴車齡及車速，黃良柏稱涉事旅遊巴車齡為7年多，最後一次大驗車為今年2月18日，據GPS顯示出事前時速是70多公里。

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