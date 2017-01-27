【青衣奪命車禍．短片】傷者指旅巴車速頗快　意外後「隔鄰個女人唔見咗」 (12:27)

任職機場地勤的蔡先生坐在旅遊巴後排右邊位置，指當時旅遊巴車速頗快，當意外發生後，車身的玻璃被撞脫，而旁邊原先正在睡覺的女乘客不見了，懷疑被拋出車外，有人則跌在地上流血，及後要消防打開太平門救人。「今日算少人搭，車上全部都是機場員工，（撞車後）玻璃沒有了，我隔鄰個女人原先在睡覺，車停了之後，她不見了，不知道是不是飛了出去。」

任職機場保安的楊女士在樂富上車，當時坐在旅遊巴後面第五行近中間位置，事發時她被拋到車內走廊位置，眼鏡飛脫要四處尋找。她形容說，「唔知係咪避啲嘢，架車勁Dup，我成個人跌咗響地下。」她指當時車上有另一女乘客傷勢嚴重沒有反應，獲消防優先救出，而楊女士則是最後一名被扶出車外的傷者。

至於任機場地勤巴士司機的賴先生則說，事發時正在車上睡覺，突然被巨響嚇醒，旅巴當時已撞向的士車尾，車上一片混亂，部分乘客滿頭鮮血，而旅巴司機卻「不在車上」，他自己因有配戴安全帶，僅腳部擦傷，經治理後已可以出院。

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