【佔中9人案】陳健民憶催淚彈爆發時反應不及　籲群眾離開 (12:07)

陳健民形容，在宣布佔中後的9月28日接近中午時分，現場氣氛很沮喪，因現場只餘約數百名示威者。代表「佔中三子」的資深大律師麥高義問及「留下的示威者是否和平、有尊嚴？」陳健民回覆稱「無錯」。

陳健民續指，當日大約中午時分，時任學聯常委鍾耀華稱「很多人來支持我們」，陳稱「我當時以為他是為自己打氣」，但其後他相信群眾正前往該處，只是無法進入添美道一帶。陳健民自言當時很激動，「因為整個晚上覺得，好像群眾離棄我們，突然見到這麼多香港人走出來，是很感動」。

相關報道：陳健民自辯憶述晤林鄭劉江華：民間「公投」報告 官員留梳化

陳健民續說，「佔中三子」原定當日下午6時召開記者會，冀向公眾解釋香港市民自發佔領夏慤道，麥高義問及是否群眾自發而為，陳健民解釋，「當時我們在裏面，完全無任何指揮的可能性」。

然而在記者會前的2至3分鐘，陳健民聽到巨響，看見夏慤道有第一個催淚彈爆發，煙吹向添美道方向，他自言當時反應不及，但很快就有第二個催淚彈爆發，令他相信會有更多催淚彈繼續射向人群，他隨即叫台上的邵家臻呼籲添美道聚集群眾離開，「以前談佔領中環時已曾討論過，若警方用催淚彈，我們就會勸群眾離開，因為希望保護群眾安全」。

陳健民形容，當時大部分人處於驚惶狀態，紛紛向海旁添馬公園方向離去，被問到當時氣氛，陳健民稱眼見許多人將雨傘丟在路邊，故認為是頗恐慌（panic）的狀況。他又稱當時聽義工說，有一名年約90歲的老人家，離開時呼吸有困難，義工勸他離場，但該名老人家堅持留在現場，直至陳健民向義工說，「佔中三子」及學生領袖均要求他馬上離場，該名老人家才肯離開。法官質疑陳健民是否親眼看見老人家，陳健民稱只是通過義工得知。

相關報道：

提早宣佔中「人潮散」 學生「唔畀我哋再企台」

遭戴點名帶領佔中 陳稱事前未獲諮詢

佔中案警司：催淚彈傷害低 指目的阻止衝擊 非為驅散