【青衣奪命車禍】接載國泰員工旅巴撞的士5死32傷　旅巴司機開工近10小時　警疑疲倦肇禍 (11:41)

【11:00】運輸及房屋局長陳帆、勞工及福利局長羅致光及食物及衛生局長陳肇始到瑪嘉烈醫院探望傷者，逗留約30分鐘後離開，期間未有回應記者提問。
【10:20】青衣長青公路發生嚴重車禍，清晨4時54分，一架接載國泰航空員工從東九龍往機場行駛的旅遊巴，與一架因故障停泊路邊的士相撞，造成5人死亡、32人受傷。
警方新界南交通調查及支援組警司葉小明表示，事發時一架的士因故障於上址停下，並打起死火燈，涉事旅遊巴於大約40秒後駛至，並撞向的士車尾。的士被推前50米，旅遊巴其後失控衝前撞向右邊路壆，車上兩名男乘客被拋到對面行車線，一名女乘客被拋到快線；旅遊巴再撞向左邊路壆，拋出旅遊巴司機，又衝前約20米後才停下。
葉小明指當時旅遊巴上有36名乘客，是一間航空公司委託旅遊巴公司營運的員工巴士，從將軍澳出發，於東九龍一帶上客後再駛往機場。事件中造成一名的士男司機、旅遊巴2男2女乘客死亡；62歲旅遊巴司機頭部重創，送往醫院搶救。
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據警方初步調查，涉事旅遊巴司機於2007年入職，長期駕駛涉事路線，本周二（27日）曾經休假，平日上班時間為晚上7時至翌晨7時，意外發生時已工作近10小時，懷疑司機因疲倦未能留意路況引致車禍，正循旅遊巴司機精神狀況方向調查。
葉小明又說，旅遊巴上多人被拋出車外，相信是有乘客沒扣上安全帶，意外中多名傷者分別送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院及仁濟醫院救治。
據悉，涉事旅遊巴為國泰航空的員工巴士，車上所有乘客均為國泰員工。
國泰航空回應《明報》查詢時，確認一部載有員工的穿梭巴士今晨涉及一宗嚴重交通意外，已派員到醫院協助受傷員工，形容這是一宗不幸及悲傷的事故，向死者家屬致以最深切哀悼。國泰目前正確認受是次事故影響的員工狀況。
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