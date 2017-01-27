【青衣奪命車禍】接載國泰員工旅巴撞的士5死32傷　旅巴司機開工近10小時　警疑疲倦肇禍 (11:41)

【10:20】青衣長青公路發生嚴重車禍，清晨4時54分，一架接載國泰航空員工從東九龍往機場行駛的旅遊巴，與一架因故障停泊路邊的士相撞，造成5人死亡、32人受傷。

警方新界南交通調查及支援組警司葉小明表示，事發時一架的士因故障於上址停下，並打起死火燈，涉事旅遊巴於大約40秒後駛至，並撞向的士車尾。的士被推前50米，旅遊巴其後失控衝前撞向右邊路壆，車上兩名男乘客被拋到對面行車線，一名女乘客被拋到快線；旅遊巴再撞向左邊路壆，拋出旅遊巴司機，又衝前約20米後才停下。

葉小明指當時旅遊巴上有36名乘客，是一間航空公司委託旅遊巴公司營運的員工巴士，從將軍澳出發，於東九龍一帶上客後再駛往機場。事件中造成一名的士男司機、旅遊巴2男2女乘客死亡；62歲旅遊巴司機頭部重創，送往醫院搶救。

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據警方初步調查，涉事旅遊巴司機於2007年入職，長期駕駛涉事路線，本周二（27日）曾經休假，平日上班時間為晚上7時至翌晨7時，意外發生時已工作近10小時，懷疑司機因疲倦未能留意路況引致車禍，正循旅遊巴司機精神狀況方向調查。

葉小明又說，旅遊巴上多人被拋出車外，相信是有乘客沒扣上安全帶，意外中多名傷者分別送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院及仁濟醫院救治。

據悉，涉事旅遊巴為國泰航空的員工巴士，車上所有乘客均為國泰員工。

國泰航空回應《明報》查詢時，確認一部載有員工的穿梭巴士今晨涉及一宗嚴重交通意外，已派員到醫院協助受傷員工，形容這是一宗不幸及悲傷的事故，向死者家屬致以最深切哀悼。國泰目前正確認受是次事故影響的員工狀況。

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