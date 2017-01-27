【何志平涉賄案】接受辯方盤問　污點證人加迪奧認建議華信付報酬或屬「賄款」 (10:27)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案在紐約的審訊踏入第4天，污點證人塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）連續第3天作供，今輪到辯方律師交叉盤問。辯方代表Edward Kim多番質疑加迪奧的誠信和從事顧問的專業性，包括他提議華信能源公司支付進入乍得油巿場的報酬門券，以及建議向乍得總統德比提供秘密財政支援，均是他首次以顧問身分就石油生意提供意見。Kim追問下，加迪奧承認報酬門券可能是「賄款」，而加迪奧在2012參選塞內加爾總統時，亦曾接受1000萬西非法郎（13.6萬港元）的現金匿名捐獻。
辯方律師Edward Kim開始盤問反方證人，歷時約2小時。Kim連番質疑加迪奧供辭的可信性。他問到加迪奧在2014年認識何志平時，是否首次以顧問身分接受石油生意諮詢，他回答「是」。
辯方續稱，加迪奧曾向何志平發電郵，指示華信向乍得提供秘密財政支援，以資助總統政治運動。該信其中一段，加迪奧指自己有特權，足以改寫2005年10月25日《中華人民共和國和塞內加爾共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。加迪奧於庭上承認「這段說話完全是錯的」。
Kim又提到，加迪奧於知悉何志平向乍得總統德比贈送現金禮盒一事後，翌日早上曾向何志平發短訊追問顧問費事宜，何志平未有回覆。Kim追問，加迪奧是否「帶着自己的情緒」進入會議室。加迪奧笑言，自己200％因為總統的反應而憤怒。
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