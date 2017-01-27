【何志平涉賄案】控方證人加迪奧：何志平晤乍得總統洽購中石油油權　涉2億美元及武器 (08:56)

【明報特約記者黃靖凝紐約報道】民政事務局前局長何志平涉賄案在紐約的審訊進入第4天。塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）詳述何志平向乍得總統德比贈送200萬美元現金禮盒後的進展。加迪奧稱，事後華信能源公司「非洲團隊」與乍得簽署捐款信，但雙方均沒有對外發布捐款新聞稿。而何志平向加迪奧支付顧問費後，隨即第三次約見德比，目標轉而購買中石油於乍得的10％油權。
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原為同案被調查、後獲不起訴的加迪奧繼續出庭作供，今由控辯雙方交叉盤問。加迪奧在庭上稱，華信代表於2014年12月9日、即送贈禮盒的翌日，答應回中國草擬捐款信。捐款信於翌年1月12日完成簽署。惟加迪奧稱，雙方均沒有對外發布新聞稿或公告，他又指通常捐款是正面的事，都會對外公布。
加迪奧憶述，當時何志平未與他的顧問公司「Sarata」建立書面協議和付款，故向其追問。他稱，何志平於禮盒事件後3個月，首次向加迪奧支付顧問費，隨即再次約見德比，但談論話題由首兩次發展乍得油田Block H，轉為購買中石油原於乍得的10％油權。控方披露手機短訊內容的文件提及，何志平曾向加迪奧議價，最高付2億美元、軍事武器及人民幣貼現貸款，以購買油權。
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