【Emily Online】鄺俊宇初任主席　發言後多謝自己 (22:33)

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鄺神話，一時唔記得咗主席就係自己，有次開福利事務委員會，發言質詢完官員之後，好似平日咁加番句「多謝主席」；到發現唔對路後，就補番句「我話我多謝自己」。鄺神話，知道個手語翻譯員聽完都忍唔住笑，但都照幫佢翻譯嗰句自己多謝自己。

鄺神話，作為主席，召開咗人生首次嘅特別會議，討論政府將職業訓練局轄下嘅展亮技能發展中心用地，發展為公務員學院，認為都算係開咗個好頭，令事件得以推進。

下年就係區議會選舉，鄺神話自己個「北朗」選區，被建制派「重點招呼」，有人疑似想挑戰。雖然立法會事忙，但鄺神話自己都會返元朗開街站，派單張畀街坊，佢爭取多年嘅朗屏天橋升降機都快將落成。佢話，企喺港鐵朗屏行人天橋派單張，通常只係一個鐘就已經派出1000份，仲有街坊會排隊拎，令佢好感動。

鄺神目前仲身兼扶貧委員會委員，佢話未來一年希望主力做多啲長者福利，例如推動長者卡嘅優惠革新，擴大長者可以獲得優惠嘅店鋪咁，令到「一卡可以通行」多間鋪頭。

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