【Emily Online】醫生母去信醫院質疑假期受訓違法　醫管局人力主管：呢一輩上司要處理埋阿媽 (20:42)

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彭飛舟話，以前嗰代嘅醫生師徒關係好強，例如瑪麗醫院外科醫生結婚，都會問過部門主管。佢仲話，當年教授對學生亦都相當嚴格，佢當年讀書年代，就試過因為對皮鞋唔合規格，被要求喺病房當場除鞋，成對鞋被掉出門外。但係依家嘅師徒關係就有所改變，年輕醫生會覺得係嚟到機構受訓，希望提升能力，溝通方式都唔同咗。

彭飛舟舉例，現時年輕醫生除咗每星期5天工作，仲要利用假期接受專科培訓。佢近日就聽到有啲不滿聲音，例如有個已畢業一兩年嘅醫生，不滿受訓令佢無時間休息，向任職跨國公司人力資源部高層嘅媽媽投訴，最後醫生媽媽寫信畀醫院嘅上司，質疑醫院有無違反勞工條例，令彭飛舟發覺「呢一輩嘅supervisor（上司）要處理埋阿媽」。不過，佢覺得年輕醫生嘅意見，都可以令管理層喺設計課程時，考慮可否改為半日制，作出平衡。

彭飛舟形容，依家係「兩代接洽嘅時間」，所以醫管局都要與時並進，培訓中、高層醫生用「modern（現代化）處理手法」同年輕醫生溝通，例如團隊培訓，加強面對面溝通，「喺部門會議除咗鬧人之外，都要家常嘅嘢」。佢又話，未來會進行調查，探討約20歲至30歲嘅年輕醫生係鍾意用咩途徑溝通。

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