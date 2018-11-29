【環聯漏洞】私隱專員：關注有更多人潛在受影響 (20:14)

黃繼兒稱，公署昨日已呼籲環聯及有關信貸或中介機構，即時停止有問題的索取信貸報告程序，堵塞懷疑的保安漏洞。黃繼兒今日再親自與環聯開會，並向對方稱若無法肯定新採取的保安措施可堵塞有關漏洞，就應立即停止所有有關索取信貸報告的程序。

黃繼兒表示，關注環聯的保安漏洞是否有更多潛在受影響人士，尤其之前已註冊的帳戶，是否會被人繼續不法取閱信貸資料，「（環聯新增的保安措施）只是擋得住新進來（資料庫）的那些人，但那些已進入（資料庫）的人是無法控制他們如何再入侵有關戶口，去取得有關報告」。

至於環聯稱傳媒在違法下取得資料，黃繼兒指，傳媒進行涉及公眾利益的報道時，就可能受到豁免。

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