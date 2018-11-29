浸大調查：僅三成受訪者信任傳統新聞機構 (19:56)

研究歷時半年，團隊共20人，分別向1000名市民進行電話調查、255名媒體從業員填寫網上問卷及專訪13名媒體主管，涵蓋本港87間媒體。

研究結果發現，在1000名受訪市民中，電視是受訪者（84.7%）獲取新聞資訊的主要來源、其次為電子版報紙（55.6%）、第三是透過社交媒體的分享（46.2%），當中受訪者最常使用的社交媒體平台是Facebook（38.4%）。學院新聞系中文新聞專修課程主任李文稱，與其他國家相比，本港市民使用社交媒體獲得新聞資訊的比例屬偏高，如法國只有36%、德國只得31%。

不過，結果發現，只得30.8%受訪者信任傳統新聞機構，66.6%受訪者表示一般或不信任。至於網上媒體及社交媒體上分享的新聞資訊，分別只得17.9%及5.9%受訪者表示信任。李文稱，不少受訪者使用社交媒體獲取新聞資訊，卻不相信內容，兩者有矛盾。他說，不少歐美國家亦有同樣情況，此現象值得再探討。研究助理教授張引估計，市民日常接觸資訊眾多，但各媒體資訊內容並不一致，故會影響市民觀感。

其他報道：環聯漏洞 林鄭信貸資料任睇 資料庫載500萬人信貸報告 虛構身分輕易通過核證

其他報道：【新一期居屋】攪珠結果頭一百號碼出爐