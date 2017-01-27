【佔中9人案】陳健民：原擬集會3天後額外非法逗留多3日　「短暫干預社會可接受」 (19:12)

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陳健民稱，事前不知道學生於2014年9月26日晚會衝入公民廣場；他和戴耀廷翌日到政總外視察情况，中途不少年輕人斥責他們「學生做咗好多嘢，你哋喺邊到？」，又叫他們馬上佔中。

陳續稱，「佔中三子」在當日下午，先後與數名立法會議員和學生領袖討論應否提早佔中。當時學聯表示，有代表被捕後感到疲倦，希望和平佔中運動可以在此支持他們，惟因學民思潮代表黃之鋒被捕，故未能就此議題提供意見，學聯常委最終在28日凌晨開會，同意「佔中三子」在添美道宣布提早佔中。

陳表示，他們宣布提早佔中後，隨即有不少年青人激烈指責他們騎劫學生運動，並向學聯代表投訴。他們縱然解釋這是學聯和「佔中三子」的共同決定，也未能阻止大批民眾離場。學生領袖見人潮散去時十分緊張，曾說「這不是佔中運動，是全民運動」，又叫三子不要再站在台上，故他們坐在台邊。陳憶述，原本凌晨有數千人聚集政總外，至黎明時分僅剩下數百人，故他一度質疑自己提早佔中是否正確。

另外，陳健民透露，朱耀明是向警方遞交的公眾集會意向通知書中稱，擬在10月1日至3日期間，在中環遮打道行人專用區、遮打花園和皇后像廣場一帶集會，預計有數千至1萬人參與；而他們打算在此限時外，額外非法逗留多3日，就會結束佔領行動。陳認為，香港是金融中心，從不覺得短暫佔領會打沉經濟，示威者亦擬以和平方式等待被捕，若政府不是故意拖延，不會花很長時間結束運動，並指「短暫干預，社會可接受」。

陳健民憶述，人大常委會公布「8.31」決定後，「佔中三子」即晚在添馬公園舉行群眾集會，其間各方均稱與政府失去對話空間，更謂「對話之路已走完」，要進入「抗命時代」，故當時決定要以公民抗命作抵抗。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。聆訊明續。

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