【九西補選】李華明：李卓人勞工形象難吸中產票　港獨本土從不視為同路人 (18:12)

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李華明在「思考香港」網撰文，先指陳凱欣雖為政治素人，但在上屆政府一直民望高企的前食衛局長高永文為她助選，是很有效的因素，可吸引中間選民，並認為陳凱欣年輕，「樣貌不錯」及「賣相可以」，曾做過記者，在電視辯論中「絕不輸蝕」。

在非建制派方面，李華明認為，兩位已年過60的傳統泛民老將互相競爭，打擊了不少支持者的投票意欲，加上李的勞工形象太鮮明，許多中小企老闆及中產選民都不喜歡，李卓人在中產區票站的得票也較上次補選的姚松炎少。

他又指，傾向港獨及本土派的年青人根本不視李卓人為同路人，以往支持游蕙禎、黃毓民及劉小麗的選民，沒有「含淚出來投票」，甚至呼籲不投票；指這群體至少有5萬人，同樣不利予李的選情。他最後質疑，「泛民人士應否仍一廂情願地盼望港獨及自決派是泛民大家庭呢？」又說自己從來不視他們為同路人，舉例稱黃毓民是以打擊傳統及溫和泛民為首要目標，對泛民的抨擊比民建聯和工聯會更甚。

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