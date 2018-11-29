【紅磡站調查聆訊】中科潘焯鴻提供剪鋼筋相　禮頓內部調查未夾附 (18:24)

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潘焯鴻早前稱，2017年1月曾就地盤有人剪鋼筋一事電郵禮頓，更附有兩張工人剪鋼筋照片，禮頓交Stephen Lumb進行內部調查。惟中科代表大律師蘇信恩今日聆訊上質疑，Lumb在調查過程中，只委派下屬到地盤與相關人士會面約兩日半，既無與潘焯鴻會面，亦未有找紮鐵分判商泛迅人員。Lumb解釋，因收到的指示為內部檢討，故沒會見禮頓以外的人士。

蘇追問，為何Lumb也沒會見最可能知道事件的禮頓地盤主管，亦沒有與簽署不合格報告的禮頓項目經理聯絡。Lumb表示，工程內的質量相關表格和文件，都是由禮頓工程師團隊簽署，亦相信工程師與有與地盤監督聯繫。

蘇信恩指出，內部調查報告的草擬本共有123頁，惟當中僅一頁半提及剪鋼筋。委員會主席夏正民更指，報告內並無夾附潘焯鴻提供的兩張剪鋼筋相片，或會令人懷疑早有計劃，讓報告只提及已知事實。Lumb回應指，不同意主席說法，認為調查開放透明，有提問適當問題，並嘗試了解地盤內的程序會否有漏洞。

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