【紅磡站調查聆訊】中科潘焯鴻提供剪鋼筋相　禮頓內部調查未夾附 (18:24)

禮頓工程部總監Stephen Lumb曾指，2017年曾就中科興業董事總經理潘焯鴻對港鐵沙中線紅磡站地盤有人剪鋼筋的指控，進行內部調查。惟紅磡站調查委員會聆訊今日透露，在該份內部調查報告中，沒有夾附工人剪鋼筋的照片；禮頓整份逾百頁的草擬報告中，只有一頁半提及剪鋼筋，禮頓調查期間，更未與涉事人士見面。
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潘焯鴻早前稱，2017年1月曾就地盤有人剪鋼筋一事電郵禮頓，更附有兩張工人剪鋼筋照片，禮頓交Stephen Lumb進行內部調查。惟中科代表大律師蘇信恩今日聆訊上質疑，Lumb在調查過程中，只委派下屬到地盤與相關人士會面約兩日半，既無與潘焯鴻會面，亦未有找紮鐵分判商泛迅人員。Lumb解釋，因收到的指示為內部檢討，故沒會見禮頓以外的人士。
蘇追問，為何Lumb也沒會見最可能知道事件的禮頓地盤主管，亦沒有與簽署不合格報告的禮頓項目經理聯絡。Lumb表示，工程內的質量相關表格和文件，都是由禮頓工程師團隊簽署，亦相信工程師與有與地盤監督聯繫。
蘇信恩指出，內部調查報告的草擬本共有123頁，惟當中僅一頁半提及剪鋼筋。委員會主席夏正民更指，報告內並無夾附潘焯鴻提供的兩張剪鋼筋相片，或會令人懷疑早有計劃，讓報告只提及已知事實。Lumb回應指，不同意主席說法，認為調查開放透明，有提問適當問題，並嘗試了解地盤內的程序會否有漏洞。
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