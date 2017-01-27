【環聯漏洞】環聯即停香港網上信貸報告查詢　去信林鄭月娥稱已採補救措施 (18:14)

相關報道：環聯漏洞 林鄭信貸資料任睇 資料庫載500萬人信貸報告 虛構身分輕易通過核證

環聯傍晚向傳媒發出通告指，已暫停在香港的所有網上消費者信貸報告查詢服務，即時生效。環聯發言人回覆《明報》指，所有個人線上查閱服務，包括與其他合作平台的查閱服務都會停止；服務恢復後，會立即對外公布，惟目前未有明確時間。記者嘗試在環聯網站登入查閱個人信貸報告，網頁顯示已停止服務。（圖二）

特首辦發言人指，環聯持有大量市民個人資料，有責任採取有效的保安措施，加以妥善保護；若系統有漏洞，環聯「必須」盡快補救，以保障市民權益。

個人資料私隱專員公署表示，已就環聯事件展開循規審查；香港銀行公會亦已要求環聯立即全面調查，及盡早提升索取資料所須的認證程序，包括在所有個人網上查閱信貸報告時作「一次性密碼認證」，或暫停透過信貸或中介機構網上平台的個人信貸報告查閱服務。《明報》昨晚測試，環聯網站已新加入手機一次性密碼認證。環聯稱涉事報告在違反香港法律下被取閱，已聯繫執法機關進一步調查。

就環聯早前表示，本報獲取了極少數香港消費者的個人信貸報告，而這些信貸報告是在違反香港法律的情況下被取閱，並已向警方報案。本報向警方查詢，警方回覆稱，網絡安全及科技罪案調查科正跟進調查有關案件，惟未有透露會列作哪一類型案件處理。

【《明報》編輯部聲明】

《明報》在採訪過程中發現環聯信貸資料庫有保安漏洞，深入採訪時蒐集了一些個人資料，作確認和支持報道之用。《明報》強調，在偵查過程中只是以人力重複嘗試的手法進入系統，測試漏洞，並非以欺詐手法獲取資料，亦不涉及濫用。過程中取得的個人資料，只作報道之用，報道完成後，已將相關個人資料全部銷毁。

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