天文台料今冬偏高溫多雨　明年推大灣區天氣預報 (17:01)

資料顯示，厄爾尼諾發生在冬季時，會為華南帶來低層西南風，輸送水氣至該地區，故氣溫有機會較高，雨水亦較多。

岑智明表示，今年預測冬季寒冷日子雖然較少，若出現2016年的北極濤動現象，冷空氣從北極南下，香港或會有機會出現嚴寒天氣，即氣溫降至8度或以下。

另天文台將於明年首季推出兩項新服務，包括大灣區天氣預報，以地圖形式顯示珠三角多個城市的天氣預報及警告信號等；另一項新服務為「大雨及雷暴區域資訊」，自動透過手機程式提醒市民當區雨量狀况。

另外，天文台回顧今年（1月1日至11月28日）天氣，錄得10項破紀錄事件（自1884年有記錄以來），包括：

1.最高春季平均最高氣溫：27.7度

2.最高上半年平均最高氣溫：25.3度

3.最高5月平均氣溫：28.3度

4.最高5月平均最低氣溫：26.1度

5.最高5月日平均氣溫：31.2度

6.最多5月酷熱天氣日數：16天

7.最多5月熱夜數目：6天

8.最長5月酷熱天氣連續日數：15天

9.每年最早發出酷熱天氣警告：5月3日

10.最長酷熱天氣警告生效時間：348小時

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