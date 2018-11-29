啟用30年　輕鐵明年中起全面使用新監測車速及位置系統 (16:53)

港鐵車務營運主管（西面網絡）張志強解釋，有別於其他鐵路系統的全自動化操作，輕鐵所有開車、停車、開門、關門及加減速等步驟均為人手操作，加上輕鐵會於馬路上，與其他道路使用者或交通工具一同行駛，故港鐵公司一直努力提升輕鐵安全系統。最新的iSPS系統能讓列車一方面靠GPS定位，另一方面車上安裝RIFD閱讀器，列車駛過已安裝上路軌的標籤時，能讓控制中心實時監察輕鐵位置，比以前點對點監察更準確。

除了實時定位，iSPS系統亦能為車長作3項提示：第一，系統會因為車速，預先提示車長留意安全車速上限，當輕鐵超出安全速度上限時，系統亦會以人聲提示車長減慢車速，同時控制中心亦會收到列車狀况通知；第二，輕鐵駛入月台後，倘若車門未有打開，系統會提示車長執行月台任務，並抑制牽引動力，當車門打開後動力才會回復；第三，當輕鐵駛近道岔燈號時，系統亦會提示車長留意。

此系統目前已在天水圍區安裝完畢，並於今年第四季在705、706及751P三條線路開始運作。港鐵總經理（鐵路車輛）黃浩樑表示，下年第一季會全面審視運作，期望於下年年中全面使用。

張志強補充，系統已申請到專利，倘若有其他鐵路公司對系統有興趣，亦有商討空間。

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