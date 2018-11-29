【九西補選】回應李卓人「心淡」論　湯家驊：中產受不了泛民囂張跋扈 (16:25)

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湯家驊首先表示，泛民將敗選推到馮檢基身上不公道，因泛民既不承認馮檢基屬民主派，難以期望他的支持者會投票支持李卓人；又稱馮既然不是民主派，那便有權參選，強調這是「民主原則的基石」。至於本土派缺席投票有何影響，他僅指難以驗證。

不過，湯家驊其後援引數據，指流失高收入選民選票才是泛民敗選原因，本土派缺席投票非關鍵。他稱不少原是泛民支持者的「中產及專業人士」，逐漸受不了泛民那種囂張跋扈、不講道理、不講事實、盲目批評及民粹口號化的政治取態；也有人表示，泛民把爭取民主的理想目標，轉化成聚焦反對中央政權及特區施政，是令人失望的改變。

湯家驊其後繼續引述「中產及專業人士」意見，指上述轉變無論在政治、邏輯或道德上，對爭取民主不但沒有幫助，反而令目標更遙不可及，更預料此類意見泛民及其支持者「肯定難以入耳，更可能招來更多辱罵、詛咒和仇恨」。他最後反問：「究竟誰人心淡了？為何心淡了？還是撫心自問！」

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