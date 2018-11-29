美國廚師腸掀搶購潮　大昌行：努力確保供應不受影響 (15:44)

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大昌行在facebook專頁發文，指大家可能在傳媒的報道得悉，廚師腸在供應上正面對挑戰，感激粉絲對廚師腸的大力支持，「我們和你一樣，同樣鍾愛廚師腸，我們團隊現正努力在幕後進行協調及溝通工作，以確保廚師腸供應盡量不受影響，令大家可以繼續享用這些滋味的雞肉腸。」

大昌行團隊又感謝各位粉絲在網上分享廚師腸的故事，「謝謝你們讓廚師腸成為你生活的一部分、最喜愛的食品之一及BBQ良伴」。大昌行亦為廚師腸建立facebook專頁，讓大家分享廚師腸相關的生活點滴，並可獲得廚師腸的最新資訊。

本報向大昌行求證，證實專頁為大昌行昨日開設，會向市民更新有關廚師腸資訊。

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