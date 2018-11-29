【佔中9人案】法官裁定表證成立　陳健民自辯：政府將公投報告留梳化 (15:15)

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陳健民表示，「佔中三子」2014年6月底公投政改方案，約79萬名選民參加，真普聯的方案獲最多票數。公投結果出爐後，他們隨即向政府尋求對話，時任政務司司長林鄭月娥最終同年7月底與「佔中三子」會面不足一小時。陳認為，政府官員在會議中沒有任何實質談判，亦沒有給予機會詳細討論政改；時任政制及內地事務局副局長劉江華一直斥責佔中三子「激進」，林鄭月娥則呼籲三子盡快結束活動。

陳認為，政府給予他的訊息是不願有任何談判，沒有承諾下次會面日期，甚至將公投報告留在會議室梳化，「攞都唔攞就走咗」。

對於學聯在2014年7月1日遊行後，曾佔領中環部分位置至7月2日，陳健民指，「佔中三子」不支持這次活動，故3人都沒有出席。陳認為，佔中有4部曲，一是商討政改方案，二是公投決定方案，三是與政府談判，四是公民抗命，當時他們仍未完成與政府對話，故暫不打算公民抗命，而當時學生行為不在他們計劃之內。

陳補充，學聯事前有跟他們商討，學生一直覺得他們太慢，認為要先有公民抗命，才有壓力展開對話，惟雙方雖有不同意見，但互相尊重。陳形容，當日學生的短暫佔領為「預演佔中」，表現和平及非暴力，沒有肢體衝突及語言侮辱，令港人預視佔中情況。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，各人分別被控串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。聆訊下午繼續。

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