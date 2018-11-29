為被禁社團提供法律服務屬違法？　署理政務司長：不能一概而論 (14:33)

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《社團條例》第20(1)條訂明，任何人向非法社團給予援助，即屬犯罪。區諾軒昨提問，政府有否評估，法律執業者向‍被‍禁‍社團或其成員，就相關上訴或司‍法‍覆‍核提供法律服務時，會否觸犯該條文。

黃錦星回應指，《基本法》訂明港人有權得到秘密法律諮詢，和選擇律師及時保護自己的合法權益等。被禁社團同時可根據《社團條例》第8(7)條，向特首會同行會提出上訴，亦有權利尋求司法覆核，指「有關社團在上訴或司法覆核的過程中尋求法律意見或法律代表，原則上與《社團條例》第20(1)條所訂明的並無衝突」。然而黃又稱，每宗個案牽涉情况不同，政府不能就個別情况是否觸犯法例，一概而論。

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