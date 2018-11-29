【短片】官津校新建校舍採購清單過時　仍有大電視連推架及卡式錄音機 (14:20)

現時新建官津學校需按教育局的「新建校舍家具及設備一覽表（F&E）」購買所需設備。立法會教育界議員葉建源表示，現時一覽表雖有更新，但多項內容未有「與時並進」修訂，如幻燈機及手提卡式收音錄音機等，學校如要購買清單以外物品，要額外搜集資料等再交教育局逐項審批，變相花更多時間。
「新建校舍家具及設備一覽表」今學年的費用總額為234.7萬元，如新校修訂的清單建議超過標準，學校需要調低其他項目金額或自行承擔等。葉建源表示，清單今年雖有更新，惟當中仍有不少項目為「古代」物品，如29吋彩色大電視連推架、電動打字機及數據傳真機等，如學校要另外購買，要自行搜集資料、格價、招標，經法團校董會通過修訂項目後，再交局方逐項審批。
群育學校東灣莫羅瑞華學校校長卓德根表示，學校搬遷往屯門，現時需要點算學校設備及整理所需設備清單，惟他發現教育局的清單仍落後，如不少學校普遍使用的實物投映機，因應STEM教育所需的3D打印機等，教育局的清單內均未有包括，需花許多時間整理，他指曾問教育局，局方回應說約需一個月審批。
葉建源要求教育局應設立有包括學校代表的常設機制，定期檢討校舍標準及設備清單，並且確保清單與時並進及得到合適的更新。