【短片】官津校新建校舍採購清單過時　仍有大電視連推架及卡式錄音機 (14:20)

「新建校舍家具及設備一覽表」今學年的費用總額為234.7萬元，如新校修訂的清單建議超過標準，學校需要調低其他項目金額或自行承擔等。葉建源表示，清單今年雖有更新，惟當中仍有不少項目為「古代」物品，如29吋彩色大電視連推架、電動打字機及數據傳真機等，如學校要另外購買，要自行搜集資料、格價、招標，經法團校董會通過修訂項目後，再交局方逐項審批。

群育學校東灣莫羅瑞華學校校長卓德根表示，學校搬遷往屯門，現時需要點算學校設備及整理所需設備清單，惟他發現教育局的清單仍落後，如不少學校普遍使用的實物投映機，因應STEM教育所需的3D打印機等，教育局的清單內均未有包括，需花許多時間整理，他指曾問教育局，局方回應說約需一個月審批。

葉建源要求教育局應設立有包括學校代表的常設機制，定期檢討校舍標準及設備清單，並且確保清單與時並進及得到合適的更新。

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