狎輕度弱智胞妹　五旬無業漢認亂倫罪 (14:09)

55歲無業漢去年與患輕度弱智的胞妹外出，其間帶胞妹回家，與胞妹性交。無業漢今在高等法院承認一項亂倫罪，辯方透露無業漢腦部發育有問題，同被診斷為輕度弱智。法官押後至12月17日判刑，其間待索無業漢的精神及心理報告，但法官明言有相當可能會判處即時監禁。
控方指，被告依靠綜援及傷殘津貼維生，曾於1989年結婚，育有3名子女，並於2009年離婚。其後被告再婚，妻子長居內地，他則獨居上水涉案單位。控方亦指，事主的胞姊拒讓事主接受評估，故無法取得事主的創傷報告。而在被告家中搜出的安全套則在案發前一年過期。
辯方指，被告自20歲起接受精神科治療，腦部發育有問題，並同樣是輕度弱智，智商為75。但辯方同意被告有能力獨立生活，並不是智力非常低。法官認為先索取報告較為適合，押後聽取求情。
案情指，事主於12歲時已被診斷為輕度弱智，並在2001年接受評估，智商為57，約為11歲的智商。2004年，事主的第二任丈夫去世，因她無法獨立生活，便於2008年入住復康中心。
去年5月14日，當時47歲的事主與被告外出。其間被告帶事主回上水的家。事主在單位內按被告要求脫去衫褲，與被告性交，性交期間事主感到疼痛，但未有告訴被告。翌日，復康中心照顧員發覺事主有異樣，查問下事主透露事件，案件其後報警處理。
被告在錄影會面中稱，他自小已知事主智力有問題，但不知嚴重程度。他聲稱當日事主表示疲倦，要求到其家休息，並自行脫去衣服。他指見到事主的身體後，突然想與事主性交，不能自制下向事主表示只會「掂少少」陰道。他曾戴上安全套，但後來想與事主有肌膚接觸便脫下。至本案發生後，事主再接受評估，智商「極低」只有54。