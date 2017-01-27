在港成立中共黨支部須註冊？黃國健斥陳帥夫回應揼波鐘　反問「政府認為共產黨是非法社團？」 (13:13)

黃碧雲昨在會上提出質詢，問及政府是否知悉境外政治力量在校園內進行活動，會否阻止中共黨員的相關政治活動，在港成立的中共支部，須否按《社團條例》申請註冊或豁免註冊等。陳帥夫指，不會評論個別個案，僅表示當局會按實際情況跟進。

陳帥夫又引述國家主席習近平與國務院總理李克強，多次表明中央堅持「一國兩制」方針，稱每天從世界各地來港的留學人士多不勝數，他們或有不同政治信仰與政治聯繫，但必須遵守香港法律。他續稱，大專院校有責任防止有人濫用校園平台和資源進行政治活動，政府相信校方有能力妥善處理校內事情，並覆述《社團條例》，指條例適用於任何會社、一人以上的合夥或組織等，但未有直接提及相關「中共臨時黨支部」。

黃碧雲即批評陳帥夫是在「遊花園」，追問該黨支部是否違反《基本法》和一國兩制，假如沒有註冊是否屬違法；陳重申「只要一國兩制繼續成功落實，便沒有什麼問題會發生」。

黃國健隨後發言，認為黃碧雲對陳的批評「無錯」，因陳的確在「揼波鐘、遊花園」，斥責港府為何不能堂堂正正、旗幟鮮明地說中國共產黨為中國執政黨，又指該黨一直存在，而非在港成立，今次事件只為其黨員在港召開支部會，直言「政府係咪認為共產黨係一個非法社團？又或者認為共產黨唔應該喺香港開會？」他說，西環每天都有黨員開會，政府又是否需要禁制。

其他報道：【注意！】季候風下周殺到 「大雪」翌日僅16度

其他報道：【新一期居屋】攪珠結果頭一百號碼出爐

其他報道：【何志平涉賄案】塞內加爾前外長：乍得總統見何志平後非常憤怒 問「為何人們總覺得非洲首長就是貪污？」