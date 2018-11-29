網傳撐撲殺流浪動物惹爭議　陳凱欣上傳愛犬合照反擊　批抹黑誣衊 (13:27)

據動保組織「愛動物零虐畜」facebook專頁帖文顯示，10月陳凱欣競選期間，曾有餵養流浪動物義工上前，質問她對漁護署撲殺流浪動物立場。帖文聲稱當時陳凱欣曾不願回答，多番追問下陳便稱：「漁護署咁做自然有佢道理，流浪動物過多咪要囉，有需要撥款。」有關帖文於補選當日，即周日（25日）晚7時46分發出。

帖文一出引起極大爭議，至今已累積近3000個留言，逾4000次分享。歷經數日，陳凱欣終在今晨11時左右回應，批評有關帖文言論是失實、抹黑、誣衊，嚴重影響其個人聲譽，澄清帖文有關對話純屬虛構，從未發生。

陳凱欣又在帖文中，附上她過往與收養的流浪犬「Lucky」多張合照，力證其本人一直關注動物權益，又說從事傳媒工作期間，每逢離港工作，愛犬都會來送行，更承諾未來將在議會上堅持為動物發聲。最後，她重申有關指控無中生有，籲造謠者自重。

機管局網頁顯示，根據現行《機場管理局附例》，除為警察或香港海關服務的犬隻，或陪同視力有障礙人士的引路犬或輔助犬，或將乘搭飛機或由飛機卸下的動物外，任何動物不得進入機場客運大樓。

陳凱欣回應《明報》指，希望焦點放回有人抹黑她、造謠，至於帶狗入機場，是因當時不知道。

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