【何志平涉賄案】塞內加爾前外長：乍得總統見何志平後非常憤怒　 問「為何人們總覺得非洲首長就是貪污？」 (11:18)

原為同案被調查、後不獲起訴的加迪奧（Cheikh Gadio）於庭上作供講述200萬美元禮盒事件時，成為全日焦點。加迪奧供稱，2014年12月8日，何志平與華信能源公司成員跟乍得總統第二次見面，談及石油和基建項目，見面結束前，有華信職員送上8個密封禮盒。

離開會議室一小時後，加迪奧收到乍得總統德比要求他折返。加迪奧形容，甫進入房間時，德比沒有如以往般微笑，反而憤怒地指禮盒裏有200萬美元現金。德比感到自己被認定為「貪污的非洲首長」，身為中間人的加迪奧更感羞辱。

翌日早上，華信成員再被請到德比會議室。加迪奧引述，何志平重複數次指佩服德比，指不願接收禮盒的乍得，將成為他進入非洲的重要渠道。

加迪奧指，當日華信成員之一的臧建軍致歉，指他們（華信）於此事上處理失當，但堅持不會把錢帶回中國，認為此舉令他們蒙羞。最後華信同意回國後，撰寫一封正式捐款信，而該200萬美元現金，亦暫時留在乍得。

加迪奧續稱，約兩星期後收到華信的捐款信，但加迪奧回覆指捐款信寫得不好（not well-written）。加迪奧續稱，何志平從沒有跟他的顧問公司「Sarata」訂立書面協議，更曾向兒子表示：「這些中國人非常奇怪！」

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