【環聯漏洞】私隱專員黃繼兒促環聯加強身分核實　稱傳媒報道涉公眾利益可免責 (10:45)

環聯早前回覆本報時稱已展開內部調查，又指相關報告在違反香港法律下被取閱，已聯繫執法機關進一步調查。對於媒體報道手法，黃繼兒稱目前掌握的事實不多，或涉其他法律問題，暫不作判斷。

黃繼兒補充，若純根據《個人資料（私隱）條例》，會考慮如何取得及使用資料，法律下有豁免情況，常見例子有防止罪案發生、偵查罪案；至於新聞報道，若涉及公眾利益而使用資料，在可能違規情況下，若符合豁免條款的規定，可受豁免而免責。

黃繼兒又強調，現時環聯雖然已堵塞漏洞，但不代表事件畫上句號，還有調查、警告、執行通知等跟進措施，是否懲罰則要看調查後情況而定。一般而言，公署詳盡調查需時約 6 個月，但由於過往數月亦有調查進展中，故有先後次序。

【《明報》編輯部聲明】

《明報》在採訪過程中發現環聯信貸資料庫有保安漏洞，深入採訪時蒐集了一些個人資料，作確認和支持報道之用。明報強調，在偵查過程中只是以人力重複嘗試的手法進入系統，測試漏洞，並非以欺詐手法獲取資料，亦不涉及濫用。過程中取得的個人資料，只作報道之用，報道完成後，已將相關個人資料全部銷毁。

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