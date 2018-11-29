【新一期居屋】攪珠結果頭一百號碼出爐 (10:10)

新一期居屋攪珠結果為：

38、70、29、34、01、86、91、17、72、18、

98、69、68、32、10、67、85、88、97、25、

46、30、76、65、77、22、84、36、11、42、

45、07、60、89、81、55、73、37、14、13、

92、24、21、43、80、93、27、57、58、05、

50、28、66、94、47、41、02、06、39、04、

87、83、99、75、19、96、15、03、59、90、

71、31、49、16、95、62、52、74、00、61、

63、35、56、12、78、44、53、08、40、26、

82、64、79、48、54、09、23、51、33、20。

今期出售的三個新建居屋發展項目，包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑，合共4431個單位，房委會共收到27.2萬份申請表。

黃遠輝在攪珠儀式後表示，是次申請數目破紀錄，27.2萬份申請中，有3.6萬份綠表和23.6萬份白表；單人申請約15.3萬份（當中7500份為綠表），比例較早前數期居屋稍微下降，認為是因為今次居屋價格下降，對家庭申請者較有吸引力，導致家庭申請者上升。他又估計，首兩個順序的白表申請者，與首6個順序的綠表申請者都有機會揀樓，但仍須視乎揀樓次序和居屋位置。

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