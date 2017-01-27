【何志平涉賄案】由石油生意變捐款 乍得冀華信發展當地油田BLOCK H (09:41)

由塞爾維亞前外長耶雷米奇（Vuk Jeremić）穿針引線而認識何志平的加迪奧，繼續出庭作供，歷時5小時。加迪奧透露，2014年9月於紐約特朗普世界大廈與何志平正式見面，認識到華信能源這所「強大」的公司。當時涉獵的話題包括非洲石油生意、購置軍事設備及大型基建等。

加迪奧後來安排何志平與乍得總統德比（Idriss Déby）於同年11月11日見面。見面後一星期，何志平再次要求會面。控方披露的電郵指，乍得總統德比不願意見面，加迪奧指乍得「希望華信有實際行動」，包括發展乍得最大油田Block H的計劃，以及提供進入油巿場的報酬門券（entry ticket）。

惟何志平堅持會面，加迪奧最終於12月8日，安排華信能源公司與乍得總統第二次見面。加迪奧憶述，超時一個鐘的會議，最後亦沒有顯著結論。

離席前，華信能源公司送上8個密封禮盒，當中一個藏有200萬美元現金。加迪奧供稱，此前從未聽過何志平或華信能源公司有意向乍得捐款。

相關報道：

塞內加爾前外長：何送200萬美元現金禮盒屬行賄 但未親眼目睹

聯國大會前主席指與何志平互惠互利 旗下智庫獲捐款

何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔