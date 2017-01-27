【基因改造嬰】港學者斥賀建奎為急切達成果越界　改基因影響或數代後才知 (09:43)

深圳南方科技大學副教授賀建奎宣稱在胚胎做基因編輯，令孿生女嬰對愛滋病免疫；賀建奎昨在人類基因組編輯國際峰會上發表實驗內容，但未能釋除各界疑慮。中文大學生命倫理學中心總監區結成今早在港台節目表示，事件整體是一個很急切的科學家，為盡快在自認為很有意義的範圍內達至成果，越過「同行專業對於研究規範」及道德常理兩條界線。
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昨有出席峰會的區結成指出，參與賀建奎實驗的父母，男方為愛滋病帶菌者，女方是非帶菌者，現時有方法（如沖洗精子技術）減低嬰兒患愛滋病風險，毋須使用胚胎基因編輯技術。
區結成又質疑賀建奎團隊尋找志願者的方法，形容該些志願者屬「容易受操控」的弱勢群體，質疑他們是否知道實驗屬世上首個試驗性的事情。
中大醫學院副院長盧煜明接受節目電話訪問時表示，賀建奎的研究太早進行，因科學界認為相關技術未成熟，或導致「脫靶」，即改變目標以外的基因，而據賀昨日分享的研究內容，也反映技術未成熟。
盧煜明稱，經更改後的基因可以遺傳下去，影響或在數代後才得知，賀必須跟進該對孿生女嬰，觀察有否影響其他基因。他續說，賀有責任公開研究的原始數據，讓其他科學家和內地監管機構監察。
【基因改造嬰】風波：
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