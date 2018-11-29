【九西補選】曾鈺成藉「茶客」論泛民敗選原因　還看後年選舉？ (09:03)

其他報道：【九西補選．短片】陳凱欣謝票稱暫不加入政黨 不特別研究會否多謝中聯辦

專欄題為＜心淡選民＞，「茶客甲」引述落敗的民主派代表李卓人說，是次輸在選民「心淡」，「茶客乙」認為，若選民心淡是泛民敗選理由，「泛民也應該想想，為什麼他們的支持者心淡了呢？」「茶客丙」則分析，選民是對整個制度「心淡」，「議會根本起不了監督政府的作用。泛民在社會上得到多數市民的支持，在議會裏卻佔了少數；就算當選了，也要被DQ。那投票還有什麼用？」

不過「茶客乙」反駁，所謂「泛民在社會上得到多數市民的支持」已成過去，「兩次九西補選（今年3月及11月），其實是『單議席單票』的選舉，建制派拿的選票都比泛民多」，質疑：「憑什麼還可以說泛民得到多數市民支持呢？」

「茶客乙」又說，「明知泛民如果輸了這次補選便保不住議會裏的否決權，依然不肯出來投票；對泛民『緊急告急』，他們無動於衷；他們還算是泛民的支持者嗎」，認為把這些選民當做泛民「隱形支持者」，並說泛民支持者佔多數，是「自欺欺人」。

惟「茶客丙」回應：「你以為這兩次補選就證明了建制派得到多數市民的支持嗎？看後年的換屆選舉吧！」

其他報道：【九西補選】24民主派議員為敗選致歉 稱痛定思痛奮鬥

其他報道：湯家驊讚李卓人有「敗將之風」 批傳統民主派找「代罪羔羊」

其他報道：李卓人：怪責別人已沒意義 郭偉強指天有眼：反欽點萬歲