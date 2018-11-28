指畢業禮有學生不尊重林鄭月娥　嶺大校長斥為大學帶來恥辱 (23:32)

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電郵提到，學位頒授典禮是一個重要和莊嚴的場合，所有畢業生應予以尊重。鄭國漢指，部分畢業生不尊重的行為，不但干擾典禮秩序，亦為大學帶來恥辱（disgrace）。鄭又說，嶺大堅定捍衛言論自由，但認為任何大學成員表達意見時，應尊重其他人。

鄭國漢指，自己作為校長，預期所有嶺大學生和畢業生在表達意見時，可以理性、合理和文明的方式，並尊重其他人截然不同的看法。鄭說，社會只能得益於互相尊重之下的理性交流，而不是無理據和不禮貌的呼喊，強調後者本質上與嶺大博雅教育理念背道而馳。

應屆嶺大碩士畢業生葉子揚於畢業禮當日曾回應鄭國漢說，參與的同學沒激烈抗爭，只希望有對話的空間，和令更多人了解。他指，「鄭國漢有權講他自己的東西」。

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