【審計報告】香港單車館逾百宗滲水　洗手間有數百白蟻 (21:40)

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最新一份審計報告揭露，香港單車館工程同樣涉及超支及延期，指香港單車館在2009年9月招標時，合約金額為10.027億元，並訂於2012年12月竣工，但最終工程要延期一年，至2013年12月才完成，合約金額亦增至10.639億元，較原訂的增加6,120萬元。審計署審查後發現，超支原因涉及1613個工程更改項目，當中22個的價值高於100萬元，包括建築署當初沒將消防工程所需的排煙口納入招標文件內，導致需要更改，和燈光設計在招標前亦未敲定等。

單車館落成後，其設施營運和維修保養亦出現不同問題。審計署發現，在2013年12月至2018年6月期間，單車館主場館一直有滲水，合共錄得129宗滲水個案，以單車賽道較為嚴重。康文署曾要求承建商進行一系列修補工程，但修補工程完成後，在去年1月至今年6月期間，主場館仍有28宗滲水個案。

審計署又指，在今年5月巡視單車館期間，在單車館藥檢室的兩個洗手間，發現20至30隻白蟻，並通報康文署有關事宜。至今年6月1日再巡視時，審計署在該兩個洗手間和附近地方發現數百隻白蟻，顯示情况已惡化，最終建築署安排白蟻專家巡查，發現在兩個洗手間假天花板上的維修通道有白蟻巢，要施行蟲害防治處理程序，問題才得以解決。

審計署並揭發，單車館主場館自2014年4月啓用至今年6月的5年期間，使用率只介乎67%至74%，每年都低於80%的目標平均使用率，亦是將軍澳區6個政府體育館之中最低；當中單車館主場館今年上半年的使用率僅69%，但將軍澳區其餘5個政府體育館的使用率，則介乎71%至89%。

審計署建議政府採取有效措施，處理單車館主場館的滲水問題，盡量減少對使用者造成的滋擾和風險，並持續檢視單車館所採取的蟲害防治措施的成效；同時建議善用單車館的賽道，以進一步推廣場地單車運動，並提高單車館的使用率。政府表示同意審計署的建議。

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