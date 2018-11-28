朱凱廸再覆選舉主任：我認為你無權提出與確保提名有效無關的問題 (21:09)

相關報道：選舉主任指朱凱廸無正面回應 要求今晚8時前再回覆2問題

據朱凱廸公開文本，元崗新村選舉主任袁嘉諾今午再向朱凱廸發問的兩條問題，分別是「你本人，作為鄉郊代表選舉參選人，是否提倡或支持『香港獨立』是自決前途的選項？」，以及第二條「你本人是否同意，作為鄉郊代表選舉參選人，不能夠以任何方式主張『香港獨立』？」。

朱凱廸提供的給鄉郊代表選舉主任覆文中有一句，「我認為你並無權力提出與確保提名有效無關的問題」，直指不同意對方說法，因其問題帶着錯誤假設，即假設「自決前途」只能為一個特定機制，才有所謂主張香港獨立是否其中一個「選項」的錯誤設想。

朱凱廸其後重提昨日覆文所指，「我提倡或支持推動《基本法》和政制的民主化改革，包括但不限於修改《基本法》158及159條，作為中共封殺真普選後，港人自決前途的目標」，與此同時，他沒有主張「香港獨立」。

另外，朱凱廸又指，選舉主任追問的第二條問題，意思是要求任何人若希望成為鄉郊代表選舉候選人，不單自己不可主張港獨，也要明確地反對，甚至禁止其他參選人有相關主張。朱認為，這要求違反《基本法》及《香港人權法案條例》對言論自由的保障，亦顯然超出《鄉郊代表選舉條例》對參選人的要求。

其他報道：環聯信貸報告現嚴重漏洞 記者輕易拿到公眾人物信貸報告

其他報道：【多圖】最大型戶外光影節中環登場 明日展出至明年2月底

其他報道：【基因改造嬰】峰會同場學者多質疑 諾貝獎得主：賀建奎做法不負責任