環聯信貸報告現嚴重漏洞　記者輕易拿到公眾人物信貸報告 (20:36)

環聯資訊（TransUnion）載有本港逾500萬人借貸資料，近年積極開拓個人查閱信貸報告市場。不過本報測試發現，只要憑目標人物的身份證號碼及公開資料，回答數條簡單問題，便能通過身份核證步驟。記者以此方法輕易取得公眾人物的信貸報告，內容包括其信貸評分、電話、地址、信貸帳戶號碼，和逾期還款等敏感資料。
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金管局回覆本報稱關注事件，並已透過銀行公會，要求環聯立即全面調查事件，以及盡早提升認證程序。銀行公會要求環聯提升保安措施，包括在所有個人網上查閱信貸報告時，作一次性密碼認證（One Time Password, OTP），或暫停透過信貸或中介機構網上平台的個人信貸報告查閱服務。環聯及金管局已通報私隱專員公署，表示關注事件，並會配合私隱專員公署的跟進工作。
私隱專員公署回覆，已接獲環聯就索取信貸報告的程序懷疑出現保安漏洞，所作出的資料外洩事故通報，公署會就事件展開循規審查。公署同時呼籲環聯，即時停止有問題的索取信貸報告程序，堵塞懷疑的保安漏洞。
詳情請留意明日《明報》報道。
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