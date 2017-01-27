【紅磡站調查聆訊】禮頓設計經理：憂屋宇署不批挖掘工程　故抽走補救建議 (19:09)

委員會代表大律師卓元暢指出，屋宇署因發現連續牆內U形鋼筋被抽走，對事件有所關注，故不批准紅磡站內連續牆的完工證明書，禮頓才提出補救建議，致連續牆設計再有變動。

卓元暢指出，按禮頓與港鐵11月16日提交委員會的聯合聲明，現時在東面70多幅連續牆中，除港鐵於開展陳辭中提及的兩層鋼筋完全貫穿連續牆頂部外，仍有多種不同設計。

禮頓在更改連續牆設計期間，曾遞交一份臨時挖掘工程設計予屋宇署。卓元暢指，原來報告中，有禮頓補救建議，惟後來被抽走。Buckland承認，是不想屋宇署因連續牆頂部設計變動而不批挖掘工程，才抽走該部分。

惟卓再指，禮頓其後遞交的永久工程設計中，雖有提及補救建議，但沒有原來的補救方案圖則，文字上亦未有指明會鑿走連續牆頂部。

港鐵與禮頓就工程設計一同以阿特金斯作為顧問公司。卓元暢指阿特金斯雖有不同團隊處理兩方面的工作，但兩個團隊的人員有所重複，質疑有利益衝突。

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