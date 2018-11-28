【佔中9人案開審】警司：用催淚彈傷害最小　否認為驅散群眾 (19:00)

游乃強供稱，2014年10月14日，他和其他警員清除金鐘道的障礙物，當時無遇到抵抗，但形容障礙物被膠索帶或鐵鍊鎖起，部分更被水泥鞏固在地，需以鐵鎚鑿碎移除，清除過程困難，警方當日恢復金鐘道的交通。游續指，他亦於同年12月11日帶領一隊警員，協助執達主任執行禁制令，重開干諾道中、夏慤道及紅棉路，警方當日共拘捕242人。

游乃強在代表邵家臻的資深大律師彭耀鴻盤問下同意，2014年9月27至28日的示威者，是為爭取普選，屬基本法賦予他們的憲法權利。游又同意，警方曾於同年9月28日封鎖中信天橋，很多人亦從演藝學院一帶，經夏慤道的行人路，前往添美道。彭耀鴻問，假如示威者能夠從中信天橋前往添美道，便沒有理由穿過夏慤道，游不同意。

彭又指，警方當日一直繼續施放催淚彈，直至收到停止的指令。惟游表示，自己無親耳聽過相關指令，自己亦沒有下令施放催淚彈。他又不同意，警方施放催淚彈前，人群看來不打算在現場逗留一段長時間。

游又不同意彭所指，當日警方施放催淚彈，目的是為驅散群眾。他亦在代表張秀賢的資深大律師潘熙盤問下指，他在天橋上看到約5000名示威者聚集，並有100人貼近警方防線，形容他們有所裝備、與後排的示威者不同，其裝備包括雨傘、面罩、眼罩和雨衣，並衝擊警方防線。他又形容，示威者當時用手與警員「鬥搶鐵馬」，並用雨傘襲擊警員，警員則不停搶去雨傘，並丟向後方，希望不再被襲擊。公眾席此時幾次發出笑聲。

游續指，假如警方要防止示威者再搶鐵馬，除了使用警棍，帶來最小傷害的方法，便是施放催淚煙。他認為，當時假如向示威者的手和鐵馬之間用棍，帶來的傷害性會更大，故最終使用催淚煙，這樣做的目的是為阻止示威者衝擊警方防線，而非驅散後排、沒有裝備的示威者。

被問到施放催淚彈後，現場的情况是否更差時，游表示，從阻止示威者衝擊警方防線的角度分析，情况是有所改善，但從人數方面分析，由於人數其後變多，故情况屬更差。

游在辯方盤問下又形容，警方施放催淚彈後，在添美道和夏慤道的人群一度離開，但待催淚煙消散後，便快速地重新聚集。他又同意，警方施放催淚彈後，添美道和夏慤道才出現障礙物和帳篷，旺角和銅鑼灣亦開始出現佔領區。

聆訊明續。

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