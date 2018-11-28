【基因改造嬰】峰會同場學者多質疑　諾貝獎得主：賀建奎做法不負責任 (18:17)

人類基因組編輯國際峰會籌委之一Robin Lovell-Badge，在會上與賀建奎對談後表示，賀沒有先公布臨牀前的成果，再由監管者決定是否做下一步研究，亦沒有在取得病人知情同意時讓獨立人士參與，更沒有確保他所做的是合法。他形容，賀在過程不謹慎和不小心，也是在業界發展上後退一步，沒有做到一個負責任的科學家要做的事。

相關報道：自己嬰兒會否做實驗？賀建奎：I would try it first

該峰會籌委會主席、諾貝獎得主David Baltimore指，賀建奎的實驗過程不透明、也沒有醫學必要性，形容賀的做法是不負責任。

賀建奎今次是用CRISPR-Cas9技術做基因編輯。其中一位有份發明該技術的麻省理工學院華裔教授張鋒會後指，CRISPR-Cas9在準確修改目標基因，及避免影響其他基因的準繩度上，仍一路在改進當中，他認為賀建奎的人體實驗是不應做，也從未聽過有科學家會這樣做，如果有循正常道德倫理審批，根本不可能發生。他認為，除非業界能充分掌握該技術，並已發展出一套人體應用的指南，未來也不應有科學家再做這類人體實驗。

有份協辦的港科院創院院長徐立之指，賀建奎在實驗安全性上無做夠工作，不能肯定有關編輯會否對基因組有其他影響。他坦言，聽完賀的演講後有更多疑問，相關當局日後應考慮立例，規定有關人士要領牌，才可做相類臨牀實驗。

香港中文大學醫學院李嘉誠醫學講座教授兼化學病理學系系主任盧煜明亦指，基因編輯技術不是完全成熟，直接應用於胎兒是過早。他又指，如果賀建奎驗的實驗成果想在國際醫學期刊上刊登，須符合國際科研倫理標準，相關過程若有遺漏，會被拒絕。

盧續指，賀建奎「用不肯定的技術改了胎兒可遺傳的基因，這件事可影響其後代，他過了這條線，如果有監管機構因事件將規管收緊到很嚴格，未來這領域發展可能要滯後好多年。」

【基因改造嬰】風波：

賀建奎：我感自豪 臨牀實驗已暫停

賀建奎：堅信歷史終將站在我們這邊

賀建奎被揭另一研究 涉400人類胚胎

國家科技部：受精卵體外培養禁逾14天

史丹福博士後 賀建奎經「孔雀計劃」回流

中國科學家惹倫理爭議 122學家聯名譴責 國家衛健委促查

港生物教授批賀建奎激進 憂技術商業化編輯「完美」後代

徐立之：可做實驗但須守很多原則

美國教授疑參與研究遭大學調查

涉事醫院稱無負責接生：不認識賀建奎 質疑有人造假已報警

深圳南方科技大學表震驚 斥研究違背學術倫理

中國誕世界首例基因改造嬰 孖生B女愛滋免疫 科學家斥不道德