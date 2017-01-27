兩度與13歲男童肛交　28歲魚檔少東認罪囚兩年半　辯方求情指雙方關係像密友 (18:08)

案情指，被告楊浩南跟男童X首先在Instagram結識，兩人交換電話後便轉用WhatsApp通訊。X某天向被告透露希望成為「PTBF」，並呈上性服務收費表，更聲稱免費向被告提供性服務。被告當時勸導X不要「出賣靈魂」，但最終卻於去年8月18及9月23日跟X在被告寓所內兩度肛交。

事件最終由X姨姨揭發，X姨姨在X手機的雲端資料庫中發現X的性服務收費表，故通知社工及警方。X向警方透露跟被告曾進行肛交，被告隨即被拘捕，亦招認了相關案情。

辯方求情指，案件不涉及利誘或威迫，X在案中反而為主導角色，兩人你情我願，發生性行為時亦有做安全措施。而且X無任何生理或心理損傷，被告入罪只因X「太年輕」。

辯方續指，被告與X的關係像密友，兩人會傾談作為同性戀者的苦況，而一直不敢「出櫃」的被告亦只曾向X坦白。辯方更稱，事發後兩人已被迫「出櫃」，相信在風氣保守的香港社會中，兩人將飽受負面批評。

法官判刑時指，此案案情獨特且稀有，顯然男童X是案件的始作俑者，亦認為X對性工作駕輕就熟。雖然被告曾勸導X，更沒威迫利誘X，但不能忽略兩人年紀差距大，法律亦應保障愚昩的未成年人士，因此判被告入獄兩年半。

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