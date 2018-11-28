【多圖】最大型戶外光影節中環登場　明日展出至明年2月底 (19:51)

有別過去幾年在尖沙咀文化中心外設置的投映燈飾，旅發局今年決定添新意，首辦「閃躍維港燈影節」，包括會有國際燈光藝術展，展出14件來自世界各地的光影展品，最特別的是來自法國的「魔方樹」，以鋼架製成高25米的聖誕樹，會放置於中環海濱摩天輪旁邊，每20分鐘會有一場結合燈光與音效的匯演。

由中環海濱步向金鐘添馬公園，沿途有來自匈牙利的「Talking heads」，兩顆鑲滿4,000顆LED燈泡的頭顱，會依周遭聲音作出不同表情和色彩。此外，成年人可以到場踩單車玩「Lighthbattle X」；至於荷蘭的「Light Piano」，燈光會隨敲動琴鍵而變化；意大利的「Never Ends」方面，小朋友可騎上平台中央的發光藍白馬，平台彈簧燈光會隨之躍動。另有4件本地製作展品，包括有蝠鼠吊金錢形狀的燈光拱門，和隨觀眾觸碰發出不同聲效與燈光的「Tapping」。

旅發局總幹事劉鎮漢表示，有信心活動將受市民歡迎，料可吸引50萬人次，互動形式展品每人限玩3分鐘，當中「Never Ends」則每人限時一分鐘。亮燈時間會由下午5時至晚上11時，在平安夜和除夕等特別日子，則或會延長亮燈時間。到明年1月時將調整展品，以迎合2月情人節浪漫氣氛。今次活動也會包括加強版「幻彩詠香江」，皇后像廣場聖誕樹亦會換上「冰感」感覺。

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